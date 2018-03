Selbstbefriedigung für besseren Sex

Generell sei Selbstbefriedigung keineswegs schlecht für den gemeinsamen Sex, im Gegenteil. Denn wer seinen Körper kennt und weiß, was ihm gefällt, hat auch besseren Sex. Und wenn der andere sich ab und zu selbst befriedigt, ist der Sex nicht bloße Triebabfuhr, sondern gemeinsames Lusterleben. Zugleich ist es dann kein Problem, wenn ein Partner mal keine Lust auf Sex hat, erläutert Pohlink.

Die Therapeutin rät daher zur Gelassenheit und empfiehlt, dem anderen sein sexuelles Eigenleben zu lassen. "Wenn sich der andere ein schönes Wannenbad gönnt, sage ich ja auch nichts dagegen." Helfen könne der Gedanke: Der andere soll es sich ruhig gut gehen lassen.

Eifersucht ist unberechtigt

Und wie ist es mit der Eifersucht, wenn der Partner sich im Porno andere Frauen oder Männer anschaut? Auch hier beruhigt Pohlink: Nur weil jemand in der Fantasie Sex mit einer Frau mit riesigen Brüsten oder einem Mann mit Waschbrettbauch hat, heißt das nicht, dass er das im realen Leben auch will. Wer generell ein gutes Bauchgefühl in seiner Beziehung hat, muss sich deshalb keine Sorgen machen.

Und längst nicht jede Sexpraktik aus einem Film muss in die Realität umgesetzt werden: Es sei ganz normal, wenn das Liebesleben in Wirklichkeit nicht so spektakulär ist wie in der Fantasie.