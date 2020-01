Eine Frage der Disziplin Motivation gefällig? Fünf Tipps für mehr Spaß am Sport

Zeit für den Sport gut einplanen

Damit die Auswahl an potenziellen Ausreden möglichst klein gehalten wird, empfiehlt es sich, bereits im Vorfeld alle möglichen Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Wer beispielsweise eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio am anderen Ende der Stadt abschließt, wird dort vermutlich nicht allzu oft aufschlagen. Also unbedingt ein Studio wählen, das in der Nähe des Arbeitsplatzes, der Wohnung oder auf dem Weg dorthin liegt.

Zudem hilft es, sich fixe Termine zu setzen. Feste Sporttage sind ideal, um am Ball zu bleiben. Denn dann wissen auch Partner, Freunde oder Mitbewohner Bescheid, dass man zu den entsprechenden Zeiten bereits verplant ist.

Für Abwechslung sorgen

Abwechslung im Training bringt nicht nur mehr Freude, sondern kommt auch den beanspruchten Muskeln zugute. Daher empfiehlt es sich, beim Workout häufiger mal etwas Neues auszuprobieren. Das stellt Körper und Geist vor Herausforderungen, setzt neue Impulse und beansprucht andere Muskelgruppen. Als besonders effizient gilt der Wechsel zwischen Ausdauer- und Krafttraining.