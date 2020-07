Eine Filiale soll Ende August schließen

Der Geschäftsbetrieb wird dem Unternehmen zufolge in beiden Filialen weiterhin ohne Einschränkungen aufrechterhalten. Jeans Kaltenbach hat insgesamt zwei Filialen in München: Das Stammgeschäft in der Herzogspitalstraße sowie den Laden in der Sendlinger Straße.