Eine Expertin im Interview Honig aus dem eigenen Garten: So werden Sie zum Freizeitimker

In den Städten wurden zudem durch die Initiative "Deutschland summt" auf und an prominenten Gebäuden Bienenvölker aufgestellt, so dass die Aufmerksamkeit stieg. 2004 bot der erste Imkerverein ein sogenanntes Bienen-Leasing an, ein Anfängerkonzept, das Schule machte und bis heute Erfolg hat und in den Städten kamen besonders Jüngere über den Trend Urban Beekeeping auf die Biene. Das alles hat dazu beigetragen, dass so viele Menschen Bienen halten wollen.