Eine erste Bilanz "Das perfekte Dinner": Wie kommen die neuen Corona-Folgen an?

Einige sehen es kritisch: "Kochen ohne Mundschutz und Handschuhe geht, aber Anrichten nicht?", stellt ein Nutzer die Frage, die offenbar viele beschäftigt. "Das sehe ich auch so. Vor allem wird während des Kochens gesprochen, da sprühen Speicheltröpfchen andauernd aufs Essen". Ein Follower schreibt darauf: "Vielleicht weil es beim Kochen noch gegart wird und erst nach dem Anrichten direkt zum Gast kommt?" Der Einspruch dazu: "Naja, schon möglich...aber alles wurde ja nun nicht erhitzt...siehe Salatsauce...wir bei uns im Betrieb tragen durchweg Maske, bis der letzte Gast geht...blöde Zeit...aber man muss das Beste daraus machen..."

Und noch etwas stößt einer Userin auf: "Tut mir leid, das ist lächerlich, dass sie das Präsent nicht entgegennehmen darf. Wird die Flasche nachher erst desinfiziert? Dann darf ich in einem Kiosk auch keine Schachtel Zigaretten entgegennehmen?", gibt sie zu bedenken.

Doch es gibt auch ganz andere Kommentare zum Mittwochabend bei Hanna (33): "Eine natürliche junge Frau, herzlich und freundlich. Sie hat gut gekocht, ein schönes Ambiente. Überhaupt möchte ich allen Teilnehmern ein Kompliment machen, sie versuchen eine gute Atmosphäre zu transportieren, trotz aller Einschränkungen. Es ist schade, dass hier so viele rummeckern, Covid-19 ist nun mal da, ob es einigen passt oder nicht. Wer sich damit ernsthaft befasst, lässt die dummen Sprüche..."

Und auch dieser Zuschauer ist voll des Lobes: "Das haben sie doch wirklich charmant gelöst, sehr unaufdringlich und gar nicht befremdlich. Daumen hoch!"

Das Dinner des Abends

Am heutigen Donnerstagabend (16. Juli) ist die 26-jährige Lea als vierte und vorletzte Kandidatin der Ruhrgebiet-Runde dran. Laut Ankündigung serviert sie als Vorspeise "Gnocchi mit Steinpilzpesto dazu ein kleiner Spargelsalat". Danach gibt es "Ochsenbäckchen in Rotweinsauce an Risotto mit glasierten Möhrchen". Und zum Dessert bereitet sie eine "Herrencreme á la Mama Betty" vor. Das Finale am morgigen Freitag (17. Juli) bestreitet der 38-jährige Christian. Und in der kommenden Woche wird dann in Potsdam gekocht, geschmaust und bewertet - selbstverständlich weiter im Corona-Modus.