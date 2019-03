Eine echte Notlösung Keira Knightley: Ohne die Mütze ging in "Tatsächlich... Liebe" nichts

Nichts hat geholfen

An die Dreharbeiten zu der romantischen Komödie könne sich die 33-Jährige zwar kaum noch erinnern, eines sei ihr jedoch im Gedächtnis geblieben. "Ich war 17 und hatte den größten Pickel meines Lebens", erzählte sie am Dienstag in "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (44). Es habe sich angefühlt, als wachse ihr ein zweiter Kopf. "Sie haben versucht, ihn zu überschminken und auszuleuchten", doch nichts habe funktioniert, erinnerte sich die Schauspielerin zurück. "Das ist der Grund für den Hut."