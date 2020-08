Eine besondere Beziehung Matthias Schweighöfer kann mit Ruby O. Fee über "alles" reden

Schauspieler und Musiker Matthias Schweighöfer (39, "Soloalbum") ist seit rund zwei Jahren mit Ruby O. Fee (24) zusammen. Noch immer ist er so verliebt wie am ersten Tag - und das hat einen simplen wie entscheidenden Grund: "Ich musste lernen, in der Liebe zu vertrauen, und das habe ich erst mit meiner jetzigen Partnerin Ruby geschafft", gibt er in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Bunte" Einblicke in sein Liebes- und Seelenleben.