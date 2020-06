Eine beispiellose Karriere Christopher Lee: Vor genau fünf Jahren starb Hollywoods liebster Feind

Ein Leben für die Leinwand - und Heavy Metal

Unfassbare 67 Jahre trennen Lees erste verbriefte Filmrolle in "Im Bann der Vergangenheit" (1947) und seine letzte in "Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere" von 2014. Nicht einmal ein Jahr vor seinem Tod mit 93 schlüpfte er darin noch einmal in seine Rolle als diabolischer Magier Saruman, so wie er es in der "Herr der Ringe"-Trilogie bereits getan hatte. Fun Fact: Als einziges Mitglied des Casts hatte Lee den "Herr der Ringe"-Autoren J.R.R. Tolkien noch persönlich getroffen.

Überhaupt hielten seine späteren Jahre noch diverse Highlights parat. Sein Ritterschlag durch Queen Elizabeth II. etwa am 13. Juni 2009, auf den Lee immerhin 87 Jahre warten musste. Der Mime krönte sich zudem selbst zum ältesten Heavy-Metal-Sänger der bisherigen Menschheitsgeschichte, als er mit über 90 das Album "Charlemagne: The Omens of Death" veröffentlichte.