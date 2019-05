"Eine Art Neuanfang" Til Schweiger verrät Details zum neuen Tschiller-"Tatort"

Die Lehre aus dem Kino-"Tatort"

Auf die berühmt-berüchtigten Actionszenen der Schweiger-"Tatort"-Ausgaben müssen seine Fans aber auch nach dem eher mäßigen Erfolg seines Kino-"Tatorts" - "Tschiller: Off Duty" (2016) - offenbar nicht verzichten. Es werde weiter Action geben, "aber weniger als im Kino", so Schweiger. "Was wir gelernt haben: Action auf keinen Fall am Anfang", erklärt Schweiger und weiter: "Wenn wir in Zukunft die Kuh fliegen lassen, dann immer erst dann, wenn die Leute nicht mehr wegschalten können."