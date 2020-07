Nach dem Krieg hatten die Amerikaner in München einen Leseraum eingerichtet. Erst war er nur für sie selbst zugänglich, doch die Münchner waren nach zwölf Jahren NS-Diktatur so an den amerikanischen Büchern und Zeitschriften interessiert, dass der Raum für die Öffentlichkeit geöffnet wurde und in den ehemaligen "Führerbau" zog. Das Angebot umfasste dort eine Bibliothek mit 36 000 Büchern, eine Kinderbücherei, einen Konzertsaal und eine Musik- und Filmabteilung. 1953 übernahm die United States Information Agency (USIA) die Leitung, 1957 wurde das Amerikahaus am Karolinenplatz errichtet. Über die Jahre erfreute sich das Haus großer Popularität – um dem ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy zu gedenken, kamen 2.000 Bürger, viele trugen sich in das Kondolenzbuch ein.

Als 1997 die USIA die Arbeit im Amerikahaus einstellte, um Geld zu sparen, schien die Schließung wahrscheinlich. Vorerst übernahm das "Bayerisch-Amerikanische Zentrum" die Trägerschaft. Der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hatte geplant, nach einer Renovierung die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften in das Haus einziehen zu lassen. Doch dagegen regte sich Widerstand: Das Amerikahaus war und ist für viele Münchner eine Herzensangelegenheit. So konnte das Haus am Karolinenplatz bleiben, und zog nach der Renovierung wieder in das denkmalgeschützte Gebäude.

