Eine Ära geht zu Ende "The Big Bang Theory" ist abgedreht: Stars verewigen sich in Zement

Emotionaler Abschied

Am 30. April wurde die 279. und damit letzte Folge der Sitcom abgedreht, ausgestrahlt wird das einstündige Finale der zwölften Staffel am 16. Mai beim US-Sender CBS. Zwölf Jahre haben die "TBBT"-Stars zusammen vor der Kamera gestanden - an dem besonderen Abschied ließen sie ihre Fans via Instagram teilhaben. "Mehr Gefühle als Worte beschreiben könnten", schrieb Johnny Galecki zu einem Bild, das die Tür des berühmten Apartments 4B zeigt. Für Galecki und Kollege Kunal Nayyar war es auf doppelte Weise ein besonderer Tag: Die beiden feierten am 30. April ihren Geburtstag - und Melissa Rauch durfte mitfeiern.