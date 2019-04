Zum ersten Mal seit 2010 (0:4 gegen Bayern). Den Pott holten die Hanseaten das letzte Mal im Jahr zuvor, mit 1:0 gegen Bayer Leverkusen, Siegtreffer Mesut Özil. Im Sturm wirbelte ein gewisser Claudio Pizarro, der heute 40-Jährige sitzt am Mittwoch als Joker auf der Bank.

Bremen seit 37 Pokal-Heimspielen ungeschlagen

Pizarro kennt die unheimliche Serie, die Bremen am Mittwoch im mythischen Weserstadion weiterschreiben will, nur zu gut. 37 Spiele lang ist man in der grün-weißen Festung bei Pokal-Heimspielen ungeschlagen, verlor zuletzt am 13. April 1988 im Halbfinale mit 0:1 gegen Frankfurt.

Das 16-jährige Talent Niko Kovac, geboren in Berlin, kickte damals für Rapide Wedding, während Werders heutiger Cheftrainer Florian Kohfeldt, Baujahr 1982, noch nicht einmal eingeschult war. Diese Saison allerdings gewann Bremen vier Mal auswärts, zuletzt bei Borussia Dortmund (7:5 n.E.) und auf Schalke (2:0).



Doch Kovac ist nicht bange, schon gar nicht vor einem Halbfinale. "Vor zwei Jahren in Gladbach, letztes Jahr auf Schalke, beide Male mit der Eintracht", deutete er seine Mini-Serie an und fügte lächelnd hinzu: "Dieses Jahr eben in Bremen." Er weiß: "Man braucht etwas Glück im Pokal, wir sind nicht einfach durchmarschiert. Es ist der kürzeste, aber nicht der leichteste Weg, einen Titel zu holen." Er hofft auf eine gute Nacht.

Lesen Sie hier: Stolpergefahr? Die Bayern-Gegner im AZ-Check

Lesen Sie auch: Hummels und Boateng - Ihr letztes gemeinsames Spiel für den FC Bayern