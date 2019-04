Eindeutiges Dementi Wie krank ist er wirklich? Larry King veröffentlicht Statement

Moderatoren-Legende Larry King (85) hatte "keinen Herzinfarkt und keinen Herzstillstand". Das gab sein Sprecher nun in einem Statement bekannt, das unter anderem auf der Twitter-Seite des US-Stars veröffentlicht wurde. Damit dementierte er anders lautende, dramatischere Meldungen. Weiter heißt es in der Nachricht: King sei "in guter Verfassung".