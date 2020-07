Einbußen bei Restaurants So hart trifft Robert De Niro die Corona-Krise

Sein neues Filmprojekt ist weiter in der Warteschleife, aber die Coronavirus-Pandemie hindert Robert De Niro (76, "Taxi Driver") offenbar nicht nur an der Arbeit als Schauspieler. Der Hollywood-Star leidet auch aus anderen Gründen finanziell unter der Krise. Laut "Page Six" soll seine Ex Grace Hightower (65) vor Gericht beantragt haben, ihr monatliches Kreditkartenlimit auf 100.000 US-Dollar anzuheben. Das Ehepaar hatte sich Ende 2018 nach über 20 gemeinsamen Jahren getrennt.