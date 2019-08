Vorstrafen wegen Einbrüchen in Autos

Bereits im Juni 2006 wurde er wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Das Gericht im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge sah es in sechs Fällen als erwiesen an, dass der Kraftfahrer mit einem Komplizen in Autos eingebrochen war, um sich unter anderem bei den Navis zu bedienen. Damals war übrigens auch ein VW Lupo nicht vor ihm sicher. Die ausschließliche Spezialisierung auf BMW kam wohl erst später.