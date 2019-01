Freimann - Vergangenen Mittwoch gelang es einem unbekannten Täter gegen 03.45 Uhr die Glasschiebetür eines Bahnhofskiosks in Freimann aufzudrücken und so ins Innere des Geschäfts zu gelangen. Laut Polizei durchsuchte der Täter zunächst den Verkaufsbereich des Kiosks und klaute mehrere Zigarettenschachteln aus dem Zigarettenständer. Außerdem bediente sich der unbekannte Täter großzügig an den Backwaren und verspeiste diese anschließend in Ruhe im angrenzenden Personalraum des Kiosks.