Einblicke ins Haus Targaryen "Game of Thrones": HBO kündigt neues Prequel an

An dem Prequel arbeitet Drehbuchautor Ryan J. Condal als Showrunner, Martin selbst ist als Co-Produzent aufgeführt. Die Pilotfolge und weitere Episoden dreht Miguel Sapochnik (45), der schon für die "Game of Thrones"-Folge "Die Schlacht der Bastarde" ("Battle of the Bastards") mit einem Emmy ausgezeichnet worden ist. Er wird wie Condal als Showrunner fungieren. Vince Gerardis ist - wie bereits bei "Game of Thrones" - ebenfalls als Produzent an Bord.