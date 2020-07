Einblicke ins Familienleben "Poothcast": Neuer Podcast mit Verona Pooth und ihrem Sohn San Diego

Die peinliche Mama

In dem frischen Podcast plaudern Verona und San Diego laut aktueller Pressemitteilung über das Familienleben der Pooths. Unter anderem soll es um die Erziehung von San Diego und seinem Bruder Rocco (geb. 2011) gehen oder auch darum, was der Jugendliche an seiner Mama total peinlich findet. In der ersten - bereits erhältlichen - Folge dreht sich unter anderem alles um Verona Pooths erste Erfahrungen als Model, verrückte Dates und darum, wie San Diegos Mutter mit seinem Vater Franjo Pooth (51) zusammengekommen ist, mit dem Verona seit 2004 verheiratet ist.