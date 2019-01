Einblicke in ihr Eheleben Soyeon Schröder-Kim: Diese Leidenschaft teilt sie mit Gerhard Schröder

Kunst, klassische Musik und Sport

Die beiden verbindet eine gemeinsam Liebe zu Kunst - und zu Sport. "Als ich meinem Mann meine kleine Sammlung in Seoul zeigte, staunte er nicht schlecht. Einiges davon hätte er auch gekauft, sagte er", erzählt die Dolmetscherin. Sie selbst lerne von ihrem Ehemann viel "in Sachen Fußball" dazu, Stadionbesuche gehören zu ihrem Alltag als Paar. "Etwas, was ich meinem Mann noch näherbringe, ist die klassische Musik, ein großer Teil meines Lebens. Mein Mann und ich gehen jetzt häufiger in Konzerte, zum Ballett oder in die Oper."