"Einblick in unseren speziellen Tag" Leona Lewis veröffentlicht romantisches Hochzeitsvideo

Am 27. Juli hat Sängerin Leona Lewis (34, "Bleeding Love") ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. In der Toskana gab sie ihrem Verlobten, dem Deutschen Dennis Jauch, das Jawort. Laut Wochenmagazin "Hello!" waren rund 180 Gäste bei den Feierlichkeiten anwesend. Und auch die Fans der 34-Jährigen können nun endlich einen "kleinen Einblick in unseren speziellen Tag" erhaschen, wie die Sängerin bei Instagram schreibt. Dort veröffentlichte sie ein romantisches Hochzeitsvideo.