"Ein Zeichen setzen" Unternehmer rettet Boris Beckers Erinnerungsstücke

Die Erinnerungsstücke, darunter auch der Bambi für den Wimbledon-Sieger "Mann des Jahres 1985", sollen Becker nun im Rahmen einer geordneten Finanzplanung wieder gegeben werden. Becker hatte zuvor in der "Bild am Sonntag" sein Entsetzen über die Auktion erklärt: "Bei dieser Versteigerung geht es nur darum, mir persönlich wehzutun, weil ich natürlich emotional an den Trophäen hänge".