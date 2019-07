Ein "wundervoller Vater" "James Bond"-Star David Hedison stirbt mit 92 Jahren in Los Angeles

David Hedison (1927-2019) ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Der Schauspieler, der über gut 60 Jahre hinweg in den unterschiedlichsten TV- und Kinoproduktionen zu sehen war, sei am Dienstag im Beisein seiner Töchter Alexandra und Serena in Los Angeles friedlich gestorben. Das berichtet unter anderem die britische "Daily Mail". Hedison spielte zum Beispiel neben Roger Moore (1927-2017) in "James Bond 007 - Leben und sterben lassen" (1973) und neben Timothy Dalton (73) in "James Bond 007 - Lizenz zum Töten" (1989).