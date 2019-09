"Ein wunderbares Paar" Meint sie Chris Martin? Melanie Griffith lobt Dakotas Freund

Melanie Griffith (62) scheint von der Männer-Wahl ihrer Tochter Dakota Johnson (29, "Fifty Shades of Grey") regelrecht begeistert zu sein. In einem Interview mit "People" sagte die Schauspielerin: "Ich liebe den Freund meiner Tochter. Ich finde, sie sind ein wunderbares Paar." Das Lob richtet sich wohl an Coldplay-Frontmann Chris Martin (42). Denn mit ihm soll die 29-jährige Schauspielerin liiert sein. Über ihr Privatleben schweigt Johnson aber konsequent.