Die Aufsteiger haben's schwer: Neben Union verloren auch der SC Paderborn (2:3 in Leverkusen) und der 1. FC Köln (1:2 in Wolfsburg) bei ihrer Bundesliga-Rückkehr. Immerhin: Paderborn zeigte die Courage, seinen bedingungslosen Offensivfußball auch in der Bundesliga weiter zu spielen. "Wer uns kennt, weiß, dass wir die Eier dazu haben", sagte Trainer Steffen Baumgart. Auch in Köln herrschte keine Untergangsstimmung: "Es war schon viel da, mit dem wir richtig gut weiterarbeiten können", sagte FC-Trainer Achim Beierlorzer.

Alle drei Bundesliga-Aufsteiger verlieren

Keller kann Freiburg guten Gewissens verlassen: Der designierte DFB-Präsident und Noch-Freiburg-Boss kam mit dem Rad ins Stadion, lutschte auf der Tribüne einen Lolli und freute sich über ein 3:0 seines SC Freiburg gegen Mainz.

Die Breisgauer sind unter Fritz Keller und Trainer Christian Streich weiter auf dem Weg, ein stabiler Bundesligist zu werden, zur kommenden Saison geht es in die neue Arena.

Frankfurt braucht noch einen Torjäger: Beim 1:0 gegen Hoffenheim gingen die Europa-Helden der vergangenen Saison fahrlässig mit ihren Chancen um, Verteidiger Martin Hinteregger wurde mit seinem Turbo-Tor nach 36 Sekunden zum Matchwinner. Doch Verstärkung naht: Torjäger Bas Dost von Sporting Lissabon (früher Wolfsburg) steht vor einem Wechsel zur Eintracht.

