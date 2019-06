Ein Wochenende in Italien Urlaub am Comer See: Die Obamas gesellen sich zu den Clooneys

Am Comer See in Italien wird es am Freitag zu einem ganz besonderen Treffen kommen: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (57) besucht mit seiner Frau Michelle (55) und den beiden Töchtern Malia (20) und Sasha (18) Schauspieler George Clooney (58, "Ocean's Eleven") und dessen Frau Amal (41) in ihrer Villa. Die Vorbereitungen vor Ort laufen auf Hochtouren.