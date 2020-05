Ein weiterer Schicksalsschlag Selma Blair trauert um ihre Mutter: "Ich verehre dich, Mama"

Selma Blair befindet sich mit ihrem achtjährigen Sohn Arthur und ihrem Freund Ron Carlson aufgrund des Corona-Lockdowns momentan in Quarantäne in Los Angeles. Wegen einer Multiple-Sklerose-Erkrankung, die 2018 bei ihr diagnostiziert wurde, gehört Blair als Teil der immungeschwächten Risikogruppe zu den am stärksten gefährdeten Personen in der Corona-Krise.