Ein Video soll ihn entlasten Grapsch-Vorwürfe: Cuba Gooding Jr. beteuert seine Unschuld

Cuba Gooding Jr. (51, "Jerry Maguire - Spiel des Lebens") soll Sonntagnacht in einer Bar in New York angeblich eine Frau unsittlich berührt haben. Mehrere Polizeiquellen bestätigten daraufhin gegenüber US-Medien, dass der Fall von den Behörden untersucht werde. In einem kurzen Gespräch mit dem US-Promi-Portal "TMZ" bezieht der Oscar-Gewinner nun selbst Stellung zu den Vorwürfen.