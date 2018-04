Ein Verein zwischen Feier und Umbruch EHC nach Titel-Triple: Ehrenrunde, NHL-Traum und Drehwurm-Alarm

Die pokaltragenden Schunkel- und Feierkönige , die sich am Donnerstag in einem an Dramatik kaum zu überbietenden Finale durch ein 6:3 im siebten und entscheidenden Finalspiele die dritte Meisterschaft in Serie gesichert hatten, wurden dabei auch mal von der Polizei angehalten, höflich auf die Straßenverkehrsordnung hingewiesen und gebeten, die Sitzplätze auch als solche zu nutzen. Nach dem obligatorischen Fotoshooting am Siegestor ging es zur Meisterfeier am Vorplatz des Olympia-Eisstadions.