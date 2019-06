"Ein verdammt guter Kauf" 21 Jahre später: Courteney Cox' Tochter Coco recycelt ihr Abendkleid

Es ist sicherlich der Traum bzw. Wunsch vieler Mütter, dass ihre Töchter einmal in alte Kleider von ihnen passen. Über genau diesen Umstand freut sich nun Schauspielerin Courteney Cox (54, "Friends") auf ihrem Instagram-Account. Sie hat eine Fotomontage veröffentlicht, in der sie und ihre Tochter Coco Arquette (14) das gleiche Kleid tragen. Cox' Kommentar dazu: "Ich zähle eigentlich nicht zu der Sorte Menschen, die an Dingen festhalten, aber das war ein verdammt guter Kauf!"