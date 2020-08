Ein ungutes Gefühl "Riverdale"-Star Lili Reinhart wollte BH-Szene "wirklich nicht drehen"

Lili Reinhart (23) nimmt ihren Job als Schauspielerin ernst. Offenbar selbst dann, wenn sie sich einmal nicht mit der im Drehbuch festgeschriebenen Handlung identifizieren kann. Seit 2017 tritt sie in der US-amerikanischen Serie "Riverdale" als Betty Cooper in Erscheinung, die sich unter anderem auch in Unterwäsche zeigt. Eine Herausforderung für die Schauspielerin, wie sie nun der Zeitung "Los Angeles Times" sagte. Sie habe die entsprechende Szene "wirklich nicht drehen" wollen.