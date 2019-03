AZ: Frau Leutheusser-Schnarrenberger, Sie wurden im Mai 1992 Nachfolgerin von Bundesjustizminister Klaus Kinkel, der wiederum das Außenministeramt von Hans-Dietrich Genscher "erbte", der sich in den Ruhestand verabschiedete. Was war Kinkel für ein Mensch?

SABINE LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER: Er war in seiner Aufrichtigkeit und Direktheit, die ihn in vielen Spitzenämtern auszeichnete, vielleicht einzigartig in der deutschen Politik. Klaus Kinkel stand zu seinem Wort.