Ein Trost für das "Friends"-Aus? "Seinfeld": Sitcom-Klassiker kommt zu Netflix

Analog lief "Seinfeld" von 1989 bis 1998 in neun Staffeln beim Sender NBC und gilt als eine der einflussreichsten Sitcoms überhaupt. In Deutschland wurde die Serie erstmals 1995 bei kabel eins gezeigt. Sie handelt vom Alltag der vier in New York lebenden Freunde Jerry Seinfeld (Jerry Seinfeld), George Costanza (Jason Alexander), Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) und Cosmo Kramer (Michael Richards).