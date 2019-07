Ein Traum in Versace Rosie Huntington-Whiteley dominiert die "Hobbs & Shaw"-Premiere

Eigentlich sollten bei der Premiere von "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" die beiden Hauptdarsteller Jason Statham (51) und Dwayne Johnson (47) im Mittelpunkt stehen. Doch es war Rosie Huntington-Whiteley (32), die mit ihrem Auftritt in Los Angeles allen die Show stahl. Die Verlobte von Statham erschien am Sonntag in einer atemberaubenden Versace-Robe, die nur wenig der Vorstellung überließ.