Am Freitag hat die Familie Steinberg vom Hofbräukeller noch kurzfristig zugesagt, ihre Küche und ihre Lagerräume zu Verfügung zu stellen. Um so große Mengen zu verarbeiten, haben die Initiatoren aus der Altstadt nämlich nicht genug Platz. Zudem müssen die Köche und ihre Helfer mit genug Abstand arbeiten können. "Wir wissen noch nicht, was wir kochen, weil wir gar nicht wissen, was wir für Waren bekommen. Aber es werden Gerichte, die Köche in den Kantinen aufwärmen können: Gulasch, Curry, Klöße, Suppen, aber auch Desserts", sagt Meyn.