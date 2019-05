Ein Tabuthema in der Pflege "Tatort: Anne und der Tod": Lohnt sich das Einschalten?

Altenpflege ist eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen unserer Zeit und doch beschäftigen sich die meisten erst damit, wenn sie es müssen. Der Krimi "Tatort: Anne und der Tod", der am Sonntag (19.5.) um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, zeigt eine Facette, die durchaus als Tabuthema bezeichnet werden kann. Und damit ist nicht das gemeint, was eine junge Ärztin im Film so formuliert: "Wenn auf jedem Grab eines Mordopfers eine Kerze brennen würde, wären unsere Friedhöfe nachts hell erleuchtet."