Nun fährt Hubertus von Hohenlohe immer noch – und geht in Are ab kommender Woche wieder an den Start, es ist seine 13. Ski-WM. In Slalom und Riesenslalom, wie immer für Mexiko. Dorthin reisen wird er mit dem Auto, das hat er auf einem aktuellen Foto dokumentiert. Er im selbst entworfenen Rennanzug mit Totenkopf-Design, dahinter sein Fahrzeug. Ein Bentley. Stilecht. Hubertus von Hohenlohe, geboren 1959 in Mexiko-Stadt, Sohn von Ira zu Fürstenberg und Alfonso Prinz zu Hohenlohe. Das schillernde Promi-Paar der damaligen Zeit, das mit baldiger Scheidungsschlammschlacht die Klatschkolumnen üppigst füllte.