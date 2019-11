München - Ein Gotteshaus mit Nebengebäuden will die Tihon-Stiftung auf dem 7.000-Quadratmeter-Grundstück an der Knappertsbuschstraße 26 bauen, das sie einst der Katholischen Kirche abgekauft hat. Ein Stückchen Russland würde dann in Englschalking entstehen, denn die Russisch-Orthodoxe Kirche ist ganz nach traditionellem Vorbild geplant. Schon 2011 stand der Monumentalbau auf der Agenda von Stadtgestaltungskommission und Bezirksausschuss (BA), beide meldeten Bedenken an.