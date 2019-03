Ein Stück US-Geschichte Polizeiserie "The Tenderloin": Neues Projekt für Sylvester Stallone

Die A+E Studios, zu denen History gehört, werden für die Produktion des Formats mit Balboa Productions, eine von Stallone 2018 gegründete Produktionsfirma, kooperieren. Der Rocky-Star soll bei dem Projekt nicht nur als ausführender Produzent tätig sein, sondern bei einigen Folgen auch Regie führen. Autor Stephen Kay, der bereits an Serien wie "Sons of Anarchy" und "The Shield" beteiligt war, wird die Pilotfolge schreiben.