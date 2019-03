Stadtmauer heute: Altes Rathaus, Mauerreste und Straßennamen

Heute ist neben besagten Toren nicht mehr so viel übrig von der Stadtbefestigung. Das Talburgtor zum Beispiel, für viele Münchner der Turm des Alten Rathauses, wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut. Im mittelalterlichen München war es eines der fünf Stadttore. An der Jungfernturmstraße ist ein Stück der zweiten Stadtmauer erhalten. Nördlich des Isartors kann man Reste der Zwingermauer in den Räumen und dem Innenhof des Anwesens Thomas-Wimmer-Ring 1 und 1a sehen. Auch bei Bauarbeiten tauchen immer wieder Reste auf: zum Beispiel 2014 an der Maximilianstraße.