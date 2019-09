Ein Stück Familiengeschichte Carmen Chaplin dreht einen Film über ihren Großvater Charlie Chaplin

"Etwas, worauf er stolz war"

Die Dokumentation wird laut "Variety" Charlie Chaplin und seine Roma-Wurzeln in den Mittelpunkt stellen. Bereits in seiner Autobiographie hatte der Komiker offenbart, dass seine Eltern beide der Minderheitengruppe angehören. Später wurde darüber berichtet, dass der Komiker nicht in London, sondern im Wohnwagen einer Roma-Gemeinde in der Nähe von Birmingham zur Welt gekommen sein soll. Abschließend belegt ist das jedoch nicht. Ihr Großvater sei sich seiner Roma-Wurzeln sehr bewusst gewesen, erklärte Carmen Chaplin gegenüber "Variety". "Er erzählte meinem Vater und seinen anderen Kindern davon. Es war etwas, auf das er stolz war, das aber oft übersehen wurde", so Carmen Chaplin.