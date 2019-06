München/Köln - Er soll seine Großmutter in Köln erstochen haben - deswegen ist am Donnerstag ein 21-Jähriger in einem Münchner Hotel festgenommen worden. Wie die Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, hat der Mann die Tat gestanden. Er habe seit März bei seiner Oma in Köln gewohnt, sagte ein Sprecher. Diese Woche sei es aber zu einem Streit gekommen.