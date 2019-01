Ein starkes Team, Parfum, ... Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ONE, Die Informantin

Die junge Jurastudentin Aylin (Aylin Tezel) weiß genau, was sie will: Anwältin werden. Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitet sie als Escort-Mädchen. Weil sie sich gegen einen zudringlichen Geschäftsmann wehren musste, drohen nun fünf Jahre Gefängnis. Von der Polizei kommt ein Angebot, auf das sie sich in ihrer Not einlässt: Als Lockvogel kann Aylin ihre Strafe abwenden und sogar weiter Jura studieren. Drogenfahnder Jan (Ken Duken) und dessen Chefin Hannah (Suzanne von Borsody) setzen sie auf den Schmuggler Musab (Timur Isik) an, um ihn auf frischer Tat zu verhaften. Wie gefährlich der clevere Clanchef sein kann, sagen beide aber nicht.