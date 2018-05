Ein starkes Team, 13 Uhr mittags, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, 13 Uhr mittags

Olaf Gabriel (Jörg Schüttauf) ist Dienststellenleiter und zugleich einziger Mitarbeiter der Polizeistelle in Hedly, einem kleinen norddeutschen Küstenort. Er hat seinen Dienst quittiert und wartet am Bahnhof auf seinen Nachfolger. Doch statt der Ablösung erscheint die junge LKA-Beamtin Gracia Keller (Rosalie Thomass), die ihn unterstützen will. Denn an diesem Tag wird auch Simon Held (Thomas Arnold) nach sechs Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Vermutlich wird er sich an Olaf Gabriel rächen wollen, den er für den Mörder seines Bruders hält.