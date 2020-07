Sohn von Karl-Heinz Wildmoser ist wieder Papa

Wir alle – das sind seine Frau Nicole und die beiden Kinder Benedikt (18) und Lisa-Marie (12). Vor zweieinhalb Monaten kam das Nesthäkchen der Familie in der Starnberger Klinik zur Welt. Trotz Corona konnte der Papa bei der Geburt dabei sein: "Das ist so ein besonderes Erlebnis, das wohl wunderschönste und großartigste überhaupt. Es gibt nichts Tolleres auf der Welt – das wollte ich mir nicht entgehen lassen", erzählt er. "Wir freuen uns wirklich sehr und sind auch extrem dankbar, dass alles so gut geklappt hat und alle gesund sind. Ich fühle mich zwar jung, bin es aber leider nicht mehr ganz. Zum Glück ist meine Frau zehn Jahre jünger."