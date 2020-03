"Ein Sommernachtsalbtraum" Selena Gomez hatte ihren ersten TV-Kuss mit dem Falschen

Der ehemalige Kinder-Serien-Star Selena Gomez (27, "Die Zauberer vom Waverly Place") hat keine sonderlich guten Erinnerungen an seinen ersten Kuss vor der Kamera. "Einer der schlimmsten Tage meines Lebens", erinnerte sich die Schauspielerin und Sängerin in der "The Kelly Clarkson Show" nun an ihren missglückten TV-Kuss mit Dylan Sprouse (27). Im Gespräch mit der Moderatorin verriet Gomez, wie es überhaupt dazu kam. Eigentlich wollte sie nämlich nicht Dylan, sondern seinen Zwillingsbruder Cole küssen.