Ein Sommer in Vietnam, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL II, Eclipse - Biss zum Abendrot, Vampirromanze

Kaum haben Edward (Robert Pattinson) und Bella (Kristen Stewart) wieder zueinander gefunden, ist ihr gemeinsames Glück schon wieder in Gefahr. Grund dafür ist Werwolf Jacob (Taylor Lautner), der seine große Liebe Bella um keinen Preis aufgeben will und beschließt, um sie zu kämpfen. Mit seinen Unternehmungen, sie für sich zu gewinnen, stürzt er Bella in ein großes Liebes-Wirrwarr, ein Kuss zwischen den beiden scheint das Gefühls-Chaos perfekt zu machen. Empfindet sie etwa mehr für den attraktiven Werwolf, als sie sich eigentlich eingestehen will?