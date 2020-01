"Unfassbar... 34 Jahre jung, toller Kollege, ein so talentierter Mensch. Ruhe sanft, Ferdinand!", schrieb Liefers zu einem kurzen Clip, der die beiden Schauspieler in einer gemeinsamen Szene der Miniserie "Arthurs Gesetz" (2018) zeigt. In dem TNT-Format spielt Liefers den arbeitslosen Arthur Ahnepol, Schmidt-Modrow ist in einer Nebenrolle als Mitarbeiter eines Arbeitsamtes zu sehen.