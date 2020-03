Ein seltener Anblick Daniel Craig dankt mit Bond-Team und Frau Rachel Weisz Corona-Helfern

Weitere Stars dabei

In dem kurzen Video, das auf dem offiziellen James-Bond-Twitter-Account geteilt wurde, sind auch weitere Schauspieler aus "Keine Zeit zu sterben" zu sehen. So beklatschen auch Ben Whishaw (39), Naomie Harris (43) und Rory Kinnear (44) die zahlreichen Helfer. "Danke an alle, überall, die hart arbeiten, um uns zu beschützen", heißt es in dem dazugehörigen Tweet.