"Ich würde den Beruf never ever wieder wählen. Ich bin da reingerutscht und geblieben. Wie blöd kann man sein?", erklärt Jacob. Sie habe die ganze Härte des Berufes erleben müssen: "Bei minus 35 Grad vier Stunden lang im Bikini auf einem Brunnen tanzen - furchtbar. Dazu diese Existenzängste ...", so die Schauspielerin weiter.