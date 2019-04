Ein Reminder vor dem Finale Countdown zu "Game of Thrones": Hier ließ uns die 7. Staffel zurück

Rund 20 Monate ist es her, dass die letzte Folge der siebten "Game of Thrones"-Staffel über die Bildschirme flimmerte. Obwohl die sieben Episoden für teils unvergessliche Momente sorgten, so ganz hat sie im Vorfeld der Finalstaffel (ab 15. April bei Sky) wohl nicht mehr jeder Fan auf dem Schirm. Hier die wichtigsten Reminder, wer noch für die Schlacht gegen die Weißen Wanderer übrig ist, welche hinterlistigen Intrigen gerade in Königsmund gesponnen werden und wer das Spiel der Throne in der vergangenen Staffel mit dem Leben bezahlt hat. Natürlich gilt hier: Achtung, Spoiler!